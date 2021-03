Saison 5, épisode #15, Nationale, débrief Tournoi et un peu de ProD2 !

15ième numéro de la 5ème saison de « Côté Ouvert ! » votre rendez-vous consacré à l’actualité du rugby à XV sur RCF Pays d’Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et désormais diffusé sur RCF Occitanie en DAB+. Rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec la web-radio info-rugby.com et le site vibrez-Rugby.



Au menu de « Côté ouvert », un rapide coup d’œil sur la Nationale, un débrief du Tournoi et un peu de ProD2.



Ils sont présents:



Le vénérable préféré Christian MOSNA. Le sage Luc FUENTES fait enfin son grand retour aujourd’hui au sein de l’équipe de « Côté Ouvert ». Il est accompagné du barbu landais Joël RANDE. Claire MATILLON représentante du Vendée Rugby Féminin est aussi au rendez-vous. Il a désormais son rond de serviette sur « Côté Ouvert », le plus parisien des préparateurs physiques du sud-ouest, Nicolas BOURIETTE est fidèle au poste, tout comme le globe-trotteur de l’Ovalie Renaud SOREL.