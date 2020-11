Saison 5, épisode #7, Vendée Rugby Féminin et Nicolas Bouriette, préparateur

Aujourd’hui, pour ce 7e numéro toujours CONFINÉ nous retrouvons évidemment en duplex entre Carcassonne et Albi, notre vénérable Christian MOSNA. Le sage Luc FUENTES, et le barbu landais Joël RANDE ont déclaré forfait aujourd’hui. Le globe-trotteur de l’Ovalie Renaud SOREL

est aussi fidèle au poste . C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons également Claire MATILLON du Vendée Rugby Féminin . Et pour ce 7e. Un invité (prestigieux!), Nicolas BOURIETTE qui va nous éclairer sur la fonction de préparateur physique.