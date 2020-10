Steve Savidan : « Le VA dans les 4 premiers de L2 ? Et pourquoi pas 1er ?! »

Avec Valenciennes, l’attaquant a été champion et meilleur buteur de National en 2004. Puis Champion et meilleur buteur de Ligue 2. Il a marqué son passage par un état d’esprit combatif et une efficacité qui a porté le VAFC jusqu’en 2008. Aujourd’hui Coach mental, il croit à un possible avenir aux sommets pour Valenciennes. Et pourquoi pas avec lui…