Tennis post-covid et nouveaux formats de jeu: balles courtes et idées longues !

Après le confinement, les clubs de tennis ont rouvert aux adhérents depuis plusieurs semaines ! Un accueil possible d'autant plus tôt lorque ces structures sont équipées de terrains de plein air, comme au Tennis Club Lille Métropole. Son Président Antoine Sueur est en plateau.Pour lui donner la réplique, Kévin Liétar, directeur sportif de l' Iris Tennis Club de Lambersart. Et grand invité, Christophe Douplat, organsateur du Tennis Event Masters de Lille. Le Nouvel événement tennis de la métropole lilloise ! Il sera question de ces nouveaux formats qui challengent le tennis français.