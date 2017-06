Tony Parker agrandit la famille ASVEL avec le Lyon ASVEL féminin

"Une famille", c'est ce que Tony Parker veut créer avec le rapprochement entre l'ASVEL Basket et le Lyon Basket féminin, les deux clubs qu'il préside. Le Lyon Basket féminin devient donc Lyon ASVEL féminin. En bon père, le joueur, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps, espère voir grandir son fils (l'ASVEL) et sa fille (Lyon ASVEL féminin) pour les amener au plus haut niveau français et européen.



Un apport d'image et financier

Dans les faits, le nouveau lien entre les deux ne change pas fondamentalement les structures de l'un ou l'autre. Chacun garde son administration (même si des ajustements pourraient se faire) et sa salle. Lyon ASVEL féminin continuera donc de jouer à Mado Bonnet en 2017-2018 avec quelques matchs délocalisés au Palais des sports. Un déménagement pourrait se faire dans les prochaines années.

Le changement majeur se situe au niveau de l'image. D'abord, le logo de l'ASVEL viendra frapper les maillots des équipes féminines. La couleur change pour les féminines, passant du vert au rose. Ensuite, la marque ASVEL et son environnement (la présence de Tony Parker et Nicolas Batum, joueurs français majeurs en NBA, le championnat américain) apportent un poids certain au moment de recruter un coach ou des joueuses.

Nicolas Batum, directeur des opérations Basket pour les deux clubs envisage par exemple le recrutement de joueuses majeures, notamment celles de l'équipe de France.



Pour cela lade la Green Team devrait aussi bénéficier aux féminines, au départ. Avant de chercher un



Le maillot 2017-2018 du Lyon ASVEL féminin

Un titre de champion pas avant 3 ans

Avec ce rapprochement, les dirigeants des clubs se veulent ambitieux. Après un exercice 2016-2017 difficile (maintien lors de la dernière journée), le haut de tableau est espéré pour la saison 2017-2018. A l'image de l'ASVEL, l'équipe féminine va chercher à se qualifier en coupe d'Europe.

Toutefois, Tony Parker et sa famille se veulent prudents. Le titre de champion n'est pas un objectif affiché avant deux ou trois ans. Ils souhaitent par contre faire de Lyon la place forte du basket féminin pour les 10 prochaines années. C'est ce qu'explique Marie-Sophie Obama, président délégué du Lyon ASVEL féminin.



Dans le sport comme dans la vie, il faut du temps pour faire grandir ses enfants.