Trophées des sports de l’OMS 2020

Tanguy SIMILLE et Florian REYMOND se sont rendus à la remise des trophées de l’OMS 2020 où les sportifs et les associations grenobloises ont été mis à l’honneur. Ils ont pu rencontrer Elise

PONCET élue sportive de l’année. Thibault NIER, président des Yeti’s élu club de l’année. Emma LAUVRAY élue espoir féminin et Pierre CREPATTE, président du GUC Tennis qui a reçu le trophée de l’équipe de l’année.