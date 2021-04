Une alimentation équilibrée pour une bonne santé en période de confinement

Découvrez les astuces et conseils pratiques pour éviter les erreurs alimentaires parfois accentuées par le confinement : grignotage, apéros à distance, sédentarité. Bien s'alimenter est une clé essentielle de notre bien-être et notre santé. Amélie Vizzini diététicienne et nutrithérapeute nous partage ses conseils pour rester en bonne santé tout en préservant le plaisir de manger.