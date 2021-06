Sports et voyages : les sujets de l' exposition Ennemonde Diard

A travers une exposition très soignée, Les Archives Départementales de la Loire présentent le fonds photographique d'Ennemonde Diard qui comprend plus de 37 albums et 3 000 clichés. Ce sera pour chacun l'occasion de découvrir la personnalité d'une femme passionnée et moderne et une manière exceptionnelle de se documenter sur le sport ( notamment le cyclisme ) et l'aviation entre la fin du XIX° siècle et 1939.

Alain Morgat, Directeur des Archives Départementales de la Loire , Sophie Legentil et Claire Emery, commissaires de l'exposition sont les invités de Maurice Bédoin.