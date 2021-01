Spoum, la création comme maître mot

L’atelier Spoum est une association de graphistes, designers et plasticiens participant à la création, la promotion artistique, culturelle et locale. L'atelier est situé au 226 rue Jean Jaurès, Brendan Cornic et Mathieu Mastrogiovanni nous explique son fonctionnement.

Plus d'informations : https://www.facebook.com/Atelier-Spoum-109964747037038/