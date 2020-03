Squat aux Veyettes : le quotidien de français et de migrants 2/2

Nadège et Guinée ont un point commun : ils habitent tout deux au squat des Veyettes à Rennes. Nous sommes allés jusque dans ce batiment industriel desaffecté, dans lequel vivent 250 personnes, dans des conditions très précaires : sous tente, sans eau courante. L'un et l'autre nous raconte leur réalité et leurs difficultés quotidiennes: une manière de mettre les pieds dans un squat "sans en avoir l'air", si on se laisse emmener dans leur "chez eux".