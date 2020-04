St Médard-en-Jalles : une cellule de soutien psychologique destinée à ses habitants

En cette période de confinement, la parole est souvent un moyen de faire face aux conséquences de cette épidémie. Ainsi à Saint-Médard-en-Jalles, une cellule de soutien psychologique face au virus et au confinement a été mise en place depuis une semaine.

Sept psychologues de la direction petite enfance et parentalité de la Ville se relaient et proposent des permanences téléphoniques gratuites, du lundi au vendredi. Explications de Jacques Mangon, maire de la ville.

Notons que ces échanges téléphoniques sont strictement confidentiels et soumis au secret médical. Pour contacter ces écoutants : 06 32 59 53 82.