Stage-agricole.com souffle sa première bougie dans les Pays de la Loire

Depuis juin 2018, stage-agricole.com met en relation les jeunes en recherche de stage et les agriculteurs des Pays de la Loire. Il a été lancé par le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA). "Il s'adresse à tous les jeunes en formation, du bac pro au BTS, qui cherchent soit un stage soit un apprentissage, précise Olivier Traineau, en charge de l'installation aux JA de Maine-et-Loire. Aujourd'hui, les jeunes ont une mauvaise image de nos conditions de travail, poursuit cet éleveur de poules de Chemillé. Mettre un pied dans une ferme suffit souvent à les faire changer d'avis, car en agriculture, on est son propre patron." En un an, 150 offres de stage ont été publiées dans la région.