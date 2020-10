Bonjour à vous chers auditeurs fidèles de RCF Touraine et soyez les bienvenus dans le mag des associations. Cette semaine, nous allons découvrir Stampin’Addict, association de scrapbooking installée à Azay-sur-Cher. Qu’est-ce que le scrapbooking et comment se pratique-t-il ? C’est que nous allons notamment découvrir avec Cécile Padeiro qui est aujourd’hui dans nos studios. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !