Stan Théodas : 16 ans, jeune talent de l'orgue

"J'étais en classe de théâtre au conservatoire d'Annecy. A l'occasion d'une journée de découverte, j'ai eu envie de me frotter à l'orgue" raconte le jeune homme, originaire de Cruseilles, au Nord d'Annecy. "J'ai du mal à décrire ce que j'ai ressenti. Entre l'ambiance de l'église, la beauté et la complexité de cet instrument. Un vrai coup de foudre". Stan sourit, ses yeux brillent.

Après sept ans de piano, le jeune homme se consacre à l'apprentissage de l'orgue. Ses aînés lui reconnaissent le talent, en plus de la passion. Stan étudie au Conservatoire de Musique de Genève, en classe d’orgue préprofessionnelle, sous la direction de Diego Innocenzi. "Avec l'émission Prodiges, j'ai voulu partager ma passion pour cet instrument. On l'associe bien sûr à la liturgie, mais il a aussi toute sa place dans le répertoire profane". Stan est titulaire de l'orgue de Beaumont, près de Saint-Julien en Genevois. Il a déjà été invité à jouer à Paris, Strasbourg, à la basilique de Fourvière, ou encore au Victoria Hall de Genève.