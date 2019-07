STANSEA : et si la nacre pouvait cicatriser nos os ?

Et si la nacre pouvait cicatriser nos os ? C'est en tout cas l'ambition future de la société STANSEA (stanssi) qui travaille depuis plusieurs années sur les propriétés de ce matériau que l'on ne trouve que dans les huîtres perlières.

Marthe Rousseau et David Molié sont en couple dans l'aventure que représente STANSEA, née en 2013.

Elle, est chercheur et lui est le chef d'entreprise de la société.

Si le domaine médical fait partie des recherches de Marthe en lien avec le laboratoire SAINBIOSE, labellisé INSERM, au CHU de Saint-Etienne , la cosmétique est aussi très intéressée à utiliser la poudre de nacre.

Pour cela il a fallu inventer des machines innovantes. Voici le nouveau numéro de l'émission "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire".

StanSea s'attache à récupérer les coquilles d'huîtres directement auprès des producteurs (perliculteurs), identifiés comme travaillant au respect de l'environnement et à la préservation du biotope dans lequel vit l'animal : élèvage intensif proscrit, proximité de produit polluant ou pontentiellement dangereux exclue ; il faut que le bien être de l'animal soit optimum pour que la matière le rende.

Mais il faut aussi préserver les personnes qui y travaillent, et STANSEA s'attache à ce que la valeur ajoutée revienne au producteur et pas à un intermédiaire dont elle n'a aucune certitude du stockage et de la provenance de la coquille.