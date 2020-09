Start-Up: 2 créatrices de talent dans la Mode éthique et solidaire

Retour vers le Futur invite 2 jeunes crétrices de talent engagées dans la mode éthique et responsable.

Invitées:

- Sarah GABEL/ Fondatrice de "ELLEANOR de PROVENCE" marque unique et responsable. Très engagée dans le Up Cycling et le Recyclage, Sarah s'adresse aux Femmes indépendantes, passionnées.

- Angélique LECOMTE/ Fondatrice de la Marque " Les MONOCYCLETTES" qui propose des vêtements asymétriques en alternative à la Prothèse mammaire.