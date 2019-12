Sté URBS : lauréate de l'innovation numérique 2019 et du Réseau entreprendre 42



Ils ont été à l'honneur ces derniers jours pour leur start up innovante :



Maximilien BROSSARD et Jonathan VILLOT qui ont cofondé la société URBS, ont en effet été sacrés jeudi dernier lauréats de l'année 2019 par le Réseau Entreprendre Loire, qui les a accompagnés durant 2 ans



Et ce mardi c'est Georges Ziegler, président du Conseil Départemental qui leur a remis le trophée de l'innovation numérique dans le cadre de la soirée organisée par nos confrères du Progrès.



Spécialisée dans le développement d’outil numérique et le traitement de la donnée territoriale, URBS accompagne par son expertise et son savoir-faire les acteurs publics et privés dans leur projet de smart city, "ville intelligente" en f'rançais, et de transition énergétique.



Le premier outilcommercialisé s’appelle IMOPE. Cette solution numérique opérationnelle cible la rénovation énergétique des bâtiments et la gestion de l’habitat. Maxilien Brossard est le président dirigeant de URBS.