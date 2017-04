Stellina, le tÃ©lescope connectÃ©

Il deviendra peut-être le smartphone des téléscopes. Un engin tout-en-un, facile d'utilisation et destiné aux astronomes amateurs et un jour au grand public. Ce téléscope imaginé par la société Vaonis (Montpellier) est léger, moins de 7 kg, facilement transportable dans un sac à dos et s'installe en 5 minutes. L'engin peut même - promettent ses concepteurs - être paramétré "par un enfant de 8 ans". Stelina, le téléscope connecté se pilote via une application mobile. Facile à utiliser donc, et qui permet de partager ses photos avec une communauté d'observateurs du ciel.





"rendre l'astronomie accessible à tous"

Pour l'instant l'équipe de Vaonis travaille sur l'application qui pilote le téléscope. Objectif: sortir une premère version à l'été 2017, plutôt destinée au grand public. Un engin à 2 200 euros quand même. L'année suivant, Vaonis espère bien proposer un appareil plus performant, destiné aux professionnels, avec ordinateur embarqué et capteur de grande qualité. Et à terme, rendre l'astronomie accessible à tous, en imaginant une version du téléscope beaucoup moins chère, "à moins de 1 000 euros".

Alice Berthias de RCF Hérault a posé quelques questions à Cyril Dupuy, l'un des créateurs du télescope.