Stéphane Bern sur les pas de "la petite Thérèse"

La "petite Thérèse" sera le sujet du prochain Secrets d'Histoire ce lundi 4 mai. L'émission animée par Stéphane Bern abordera la vie de la religieuse à travers son histoire personnelle, son parcours et son œuvre spirituelle. Un évènement pour les sanctuaires d'Alençon et de Lisieux qui ont accueilli les équipes de France 3.

Pourquoi l'émission d'histoire, plus habituée aux têtes couronnées qu'aux figures de sainteté, s'est-elle intéressée à l'auteur de L'histoire d'une âme? Comment s'est déroulé le tournage dans l'Orne comme dans le Calvados? Que peut-on attendre d'une telle émission grand-public? C'est les questions que nous posons à nos invités alors que l'émission pourrait bien battre des records d'audience en plein confinement. L'épisode consacré à la figure de Jésus avait réuni 4,8 millions de téléspectateurs.

Les équipes de tournage ont parcouru la maison natale de Thérèse à Alençon, à Lisieux à la basilique, à la maison familiale des Buissonnets où la sainte a passé une grande partie de son enfance, mais aussi, et c'est plus rares, au coeur même du Carmel de Lisieux.

Le documentaire sera diffusé sur France 3 le 4 mai 2020 à 21h05.