Stéphane Caminati : Président du Directoire Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche

© CELDA.fr

La crise sanitaire envahit tous les milieux, particulièrement dans notre région et les problèmes économiques passent un peu en second actuellement.

Mais ils sont bien là avec de vraies interrogations pour les entreprises quant à la pérennité de leur activité.

Stéphane Caminati est Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche.

Il revient sur les conditions d'attributions et de mise en œuvre du plan de relance du gouvernement : il faudra être patients !

Par ailleurs la crise actuelle verra la poursuite de la transformation de nos habitudes pour la gestion de nos comptes particuliers.