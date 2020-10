3ème invité et dernier du zoom sur le Club de la Presse du Centre Val de Loire.

Stéphane Frachet est journaliste de presse écrite en tant que correspondant en région pour Les Echos notamment - et également journaliste spécialisé en Économie pour TV Tours.

Il nous parlera de son parcours et du métier de journaliste.

Stéphane est actuellement le trésorier du Club de la presse Centre Val de Loire : il nous parlera du Club et de ses atouts - qui permettent notamment de favoriser les échanges, les infos entre adhérents. Le Club est le réseau incontournable pour les journalistes, pigistes, communicants.