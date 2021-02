Stephane Titeca et Claire Vinson

Stéphane TITECA est un acteur et un auteur dramatique tourangeau qui a écrit près d’une trentaine de pièces. Il nous parlera de sa Compagnie de théâtre située à Chambray Les Tours "La Tite Compagnie". Nous évoquerons ainsi l'importance de l'exercice théâtral pour tous. Dans la 2ème partie nous parlerons avec Stéphane et Claire Vinson - photographe - d'une séance photos "dark", de leur rencontre et de ce qu'évoquent ces magnifiques clichés.