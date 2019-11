Stéphanie Vibert, une bénévole qui se forme et qui donne du temps à RCF Anjou

A l'occasion du Radio Don, Stéphanie Vibert nous explique son lien avec la rédaction de RCF Anjou dans la réalisation des sons pour le magazine Vitamine C.



Pour soutenir RCF Anjou à l'occasion du radio vous pouvez faire un don en ligne via notre site rcf.fr ou sur l'application RCF ou faire un chèque à l'ordre de FAMCO et l'envoyer à RCF Anjou, 36 rue Barra 49100 Angers.