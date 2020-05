StopCovid : un pas de plus vers une surveillance généralisée des citoyens ?

L’actualité de la semaine, c’est le vote par l’Assemblée et le Sénat en faveur de la mise en place de l'application StopCovid. Un système de traçage pour smartphone des « cas contact » afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus mais plusieurs experts craignent un dérapage vers la mise en place insidieuse d'une société de surveillance.



Alors que le premier ministre a levé l’interdiction de circuler à plus de 100 km de son domicile jeudi, nous évoquerons la lente reprise du trafic SNCF dans notre région. Rencontre avec Ronan Besseyre, directeur des lignes TER Loire-Océan.



L’initiative de la semaine nous emmènera en Vendée, le premier département à s’associer avec Jussieu secours pour créer le premier service mobile de téléconsultation en France.



Nous prendrons aussi des nouvelles de nos prêtres. Le confinement a été un changement dans la vie de chacun d'entre nous y compris dans la leur et nous verrons à quel degré en compagnie de prêtres sarthois



Et enfin dans la pause spirituelle, nous évoquerons le sens de la Pentecôte que les catholiques s’apprêtent à fêter ce dimanche en compagnie Mgr Thierry Sherrer, évêque de Laval.