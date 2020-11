en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg et la Corporation des Artisans Brasseurs d’Alsace.

Ce passeport recense 13 acteurs du paysage brassicole local : 10 brasseries et 3 caves à bières. Valable un an jusqu'au 31 décembre 2020, on peut se le procurer au prix de 20 euros, 16 euros en prévente jusqu’au dimanche 30 novembre, sur leur site.