A Strasbourg, lancement de l'Institut Terre et Environnement

L’Université de Strasbourg se dote depuis le 1er janvier d’un tout nouvel institut : l’Institut terre et environnement de Strasbourg. Il a démarré sous les tutelles du CNRS, de l'Université de Strasbourg et de l'école nationale du génie de l’eau et de l’environnement. Découverte de cette unité mixte de recherche avec son directeur Renaud Toussaint.