A Strasbourg, ouverture d'un centre pour les auteurs de violences conjugales

16 centres de suivi des auteurs de violences conjugales doivent être créés avant la fin de l'année en France. L'un d'entre eux a ouvert ses portes à Strasbourg.



C’est l'une des mesures issues du Grenelle contre les violences conjugales. L'ouverture de ces Centres s'intègre dans un contexte de fragilisation, lié au confinement et au couvre-feu successifs exigés par la crise sanitaire.



A Strasbourg, le Centre doit notamment permettre aux auteurs de violences conjugales de bénéficier d’un accompagnement médical et socio-professionnel. Ils sont issus du circuit judiciaire mais peuvent également faire une demande volontaire de suivi. L'Association régionale spécialisée d’action sociale d’éducation et d’animation (ARSEA) supervise ce suivi.



Rencontre avec Claire Rossini, Chef de services pour l'ARSEA et Isabel Zapata, psychologue.



Contact : accueil.cpca@arsea.fr

03 88 22 71 60