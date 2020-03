A Strasbourg, une Nuit de la solidarité pour comptabiliser les sans-abris

Dans la nuit de mercredi à jeudi, près de 300 personnes vont arpenter les rues de Strasbourg, questionnaire en main.



Elles vont aller à la rencontre de ceux qui dorment dehors et pour qui la rue représente un quotidien. Une première édition à Strasbourg de la nuit de la solidarité qui existe déjà dans d’autres ville française et du monde. L’objectif de ce recensement, parvenir à terme à proposer des solutions plus viables à ces habitants des rues.



Explications de Jean-Sébastien GOUNOT, membre de l’association Abribus et de Lionel AMMEL, coordinateur auprès d'Entraide le Relais.