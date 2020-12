Stress et fatigue chez les dirigeants d'entreprises artisanales des Pays de la Loire

83% des dirigeants d’entreprises artisanales des Pays de la Loire s’estiment en bonne santé, mais 44% d’entre eux se sentent souvent fatigués… c’est ce qui ressort d’une étude menée entre le 16 septembre et le 12 octobre par Harmonie mutuelle région Atlantique et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, et à laquelle 614 dirigeants ont répondu. Les résultats confirment les tendances observées lors de la première enquête réalisée en 2019.