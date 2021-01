Succès pour l'aide à l'achat de vélo de la ville de Tours

A Tours, l'opération d 'aide à l'achat de vélos a été un succès comme on pouvait s'en douter ! Près de 1500... deux ou trois roues acquis dans la ville centre de l'Indre et Loire en quelques semaines.



Une nouvelle formation ouvre sur le campus de la CCI à Blois. L'école de commerce et de marketing parisienne Istec va la proposer dès septembre prochain.



Le weekend sera froid en particulier samedi. Dimanche le thermomètre remontera avec quelques éclaircies.