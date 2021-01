Sud Gironde : un Ehpad "comme à la maison" à Captieux (vidéo)

Par clement guerre et Violaine Attimont

Dans cet établissement à Captieux : pas de blouse blanche pour les soignants, des maisons individuelles pour les résidents et une décoration personnalisée dans les différentes pièces de l'Ehpad. L’idée c’est que les résidents s’y sentent bien et dès sa conception, l’Ehpad a multiplié les innovations afin que les résidents vivent comme chez eux. Reportage vidéo de Violaine Attimont à l'Airial de Biron :



"Ehpad du futur"

Cette maison de retraite favorise même le désordre dans certaines pièces pour que les patients se sentent comme chez eux. Chaque salle à manger est décorée avec une tapisserie précise et avec des objets rapportés par les résidents. Pour Maurice c'est de la vaisselle par exemple. En plus, le partage et les moments collectifs entre résidents sont favorisés dans cet Ehpad. Reportage long format à écouter ici :