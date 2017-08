Suivez la Week Op sur RCF Bordeaux

© CC BY-SA 3.0 2008 Pline via Wikipedia - Eglise Notre-Dame des Passes, Le Moulleau, Arcachon

Week, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais pourquoi Op ? Op c'est pour "Ordre des Prêcheurs" , ou Ordre dominicain. La famille dominicaine vient à la rencontre des jeunes adultes en vacances sur le bassin d'Arcachon avec le thème « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! », du 8 au 15 août. Les célébrations se déroulent à l'église Notre-Dame des Passes, au Moulleau, mais de nombreuses animations ludiques et festives encadrent les temps de spiritualité. Découvrez le programme sur le site Internet de la paroisse d'Arcachon .

Cette semaine d’évangélisation est organisée par Praedicatio, association des dominicains de la province de Toulouse pour l'apostolat des étudiants et des jeunes professionnels.

En 2017, la Week Op fête ses 10 ans et RCF Bordeaux s'associe à l'événement à travers une série d'émissions animées par Violaine Attimont et Emmanuel Labails diffusées sur 88.9 FM entre le 8 et le 15 août à 18h15, puis à réécouter ou podcaster ci-dessous.