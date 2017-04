Super Demain Ã  Lyon, le numÃ©rique facile et en famille

Le 13 et 14 mai 2017 à Lyon, rendez-vous aux Subsistances pour la 3e édition de "Super Demain". Un évenement organisé par Fréquences école une assciations qui depuis 20 ans propose d’éduquer les élèves aux médias et au numérique. Super demain s'adresse aux petits comme aux grands. Une journée est dédiée aux collégiens et lycéens, un temps pour les professionnels et deux jours pour les familles,et bonne nouvelle c’est gratuit !

Des ateliers pratiques

Pour les touts petits un atelier de coloriages qui s’animent, les adolescents pourront fabriquer leur propre clip de rap, ou encore apprendre à devenir journaliste avec un smartphone et une tablette et même un codeur. Car le code, le serious game, le jeu vidéo… tout ça nécessite des compétences nouvelles, donc des formations qui mènent à des emplois! Les parents qui ne sont pas convaincus peuvent assister à des conférences ces thèmes et bien d'autres... par exemple comment le numérique change la facon de travailler? Passe-t-on trop de temps à jouer? Le big data fait-il de nous tous des numéros?

Dorie Bruyas, co-directrice de Fréquence école est aussi chroniqueuse sur RCF Lyon! Elle anime avec Jean Pouly et Stéphane Rabut la chronique "Des souris et des hommes".