Sur le chemin des moulins de l'Erve !

RCF Sarthe vous emmène en ballade au bord de l'Erve !

Comment l’aménagement des barages et des moulins au bord des rivières permet de réaliser une vraie action écologique et historique ? C'est ce que nous allons découvrir avec Vincent Houllière, administrateur des moulins de la Mayenne et Xavier Seigneuret, technicien au Syndicat de Bassin entre la Mayenne et la Sarthe !