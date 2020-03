Sur les chemins de Compostelle

Yves Boccou a parcouru six chemins depuis 2011 : deux du Puy-en-Velay (Haute-Loire), un de Vern, un de Séville (Espagne), un de Lourdes par la voie d’Arles, et le dernier à Porto, le chemin portugais. Il possède donc six crédenciales dûment tamponnées, et six compostella.



Au micro de Bernard Clermont, il nous raconte avec ses collègues marcheurs ce que lui apportent ses moments surprenants faits de belles rencontres.