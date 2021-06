Surendettement : oser dire à temps

Née en Alsace, la Fondation Crésus met en place des outils et des programmes pédagogiques pour prévenir l’exclusion financière. Les associations qui y sont fédérées accompagnent également au quotidien celles et ceux qui ont franchi les limites de leur budget. Pour les salariés et bénévoles du réseau, l'objectif principal est la prévention afin que le suivi des personnes surendettées se fasse au plus tôt.





Avec quels moyens ? Est ce que le surendettement concerne uniquement les catégories sociales les plus fragiles ? La crise sanitaire a-t-elle fait exploser le nombre de demandes d’accompagnement ? Réponse avec Pauline Dujardin, chargée de Mission et juriste fédérale pour la Dondation Crésus.