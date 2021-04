Surprenant Joe Biden

Les premières mesures prises par Joe Biden surprennent par leur audace. On pouvait penser que ne pensant effectuer qu'un seul mandat, il avait acquis une grande indépendance. Pourtant il a annoncé qu'il pensait à un second mandat en 2024. On peut le regretter car il risque alors de perdre cette audace qui nous a agréablement surpris.