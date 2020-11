Surveillance de la cathédrale de Nevers : recherche bénévoles

A la demande de la Conférence des Évêques de France, et pour prévenir les risques accrus de vols et de dégradations qui pourraient intervenir alors que les églises et cathédrales sont moins fréquentées en cette nouvelle période de confinement, il est demandé en particulier que les cathédrales ne soient ouvertes qu'avec la présence effective d'un représentant du clergé affectataire.

En conséquence, comme pendant la 1ère période de confinement, la paroisse de la Sainte-Famille fait appel aux bénévoles pour assurer une permanence quotidienne à la cathédrale de Nevers.

Il s'agit d'assurer une simple surveillance à l'intérieur de la cathédrale dans les créneaux 9h/12h et 14h/17h.

Contacter Pierre-Eric DURAND au 06 48 24 58 79 ou pierre-eric.durand@orange.fr