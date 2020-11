Suzanne Conti : "la meilleure arme contre les violences conjugales : en parler"

Le harcèlement, moral et physique, la violence conjugale : un sujet difficile à aborder et un phénomène très souterrain, presque invisible. Pourtant en France, de nombreuses personnes en sont victimes tous les jours. Il apparaît alors nécessaire d’en parler, de témoigner, pour briser tabous et idées reçues. C’est ce qu'a décidé de faire Suzanne Conti.