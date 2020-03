Sylvie Tête Léonard Pdte SOS Amitié Limousin

S.O.S Amitié est une association qui offre son aide sous la forme d'une écoute attentive et sans préjugés de toute personne en état de souffrance ou mal-être au 05 55 79 25 25 Et au 09 72 39 40 50.



Pendant la période de confinement, S.O.S Amitié adapte sa charte afin de protéger les bénévoles, désormais ils écoutent les appelants de leur domicile en maintenant la confidentialité et l'anonymat.