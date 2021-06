Synthèse des émissions mensuelles de l’année 2020 / 2021

Jean-Noël Marien, animateur de l'émission « sous le chêne », tire les enseignements sur les 8 sujets traités cette année car tout le monde parle d’environnement, un sujet à priori simple, consensuel et fédérateur. Mais... parlons-nous bien tous de la même chose ? N'avons-nous pas besoin d'avoir des clés de compréhension pour nous éclairer sur des sujets environnementaux médiatisés mais souvent techniques et jamais simples ? Des clés pour éviter confusions, incertitudes, jugements superficiels, partiels voire partials qui mènent parfois à d'âpres débats, voire au rejet et au conflit.