Le weekend du 9 et 10 mai était initialement prévu le pèlerinage diocésain de Bordeaux à Lourdes avec l’Hospitalité Bordelaise, les paroisses, les familles, les enfants du caté, les catéchumènes, les 4ème-3ème...

Pour honorer ce moment très attendu et permettre à beaucoup de s’y joindre, d’une autre manière, le diocèse de Bordeaux invite à un chemin intérieur et communautaire, un chemin diocésain, un chemin avec Marie.

Parmi les propositions de ce pèlerinage 2.0 "La première en chemin", RCF Bordeaux anime la table ronde "Chemins inattendus vers le sacrement" avec des témoignages de futurs baptisés, jeunes ou adulte, et la participation de Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux.