Table ronde "Comment concilier économie et écologie ?"

Retrouvez la table ronde enregistrée à l'occasion de la venue de Maud Fontenoy au Palais des spectacles de Vals-près-le-Puy, mardi 11 février. Un événement organisé par la CCI Haute-Loire, la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et la Chambre de métiers et d'artisanat.

Invités : Serge Vassal, président du groupe Barbier, Jean-Julien Deygas, agriculteur, Yann Sabot, artisan-pâtissier et Gérard Ouvrier-Buffet, directeur du Crédit agricole Loire/Haute-Loire. Présentation : Stéphane Longin et Stéphane Marcelot (RCF Haute-Loire).