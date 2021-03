Talence s'investit dans le recyclage des masques

Chaque année, plus de 50 millions de masques sont utilisés en France... Beaucoup sont jetés au sol ou dans la nature. La ville de Talence a donc décidé de s'engager dans leur recyclage

La ville de Talence est la première ville de la métropole bordelaise à déployer à grande échelle une solution de recyclage des masques grand public. Masques jetables chirurgicaux ou masques en tissus, la ville a décidé de ne pas les laisser joncher le sol mais d'en faire un projet vertueux. Comment ? par le biais d'un partenariat avec la société Plaxtil et en impliquant deux associations d'insertion.

"La société Plaxtil va installer une vingtaine de bornes devant des services publics ou dans des pharmacies", explique le maire Emmanuel Sallaberry.

"Ces masques seront ensuite collectés, décontaminés et valorisés pour être transformés en kits écoliers".

La municiplaité espère récolter 100 000 masques en 10 semaines , ce qui devraient permettre de réaliser 1600 kits écoliers, composés d'une équerre, d'un rapporteur et d'une règle.

Les deux associations partenaires sont Ecoagir et Réagir. Deux emplois y sont créées pour la collecte des masques et deux autres emplois sont crées dans la société Plaxtil pour la valorisation et la transformation du produit.

En France, une quinzaine de villes sont partenaires de l'entreprise de recyclage et Talence est la première en Gironde.