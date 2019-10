[Talent] Snake, artiste Yzeurien résident chez Street Art City

Bienvenue à Street Art City ! Installé sur un ancien site abandonné par France Télécom à Lurcy Lévis, cette "Villa médicis" du street art est né de l'imagination de Gilles et Sylvie Iniesta. Ils ont créer une résidence d'artistes pour des graffeurs du monde entier, et le succès du projet est retentissant ! L'occasion de rencontrer quelques uns des résidents, dont Snake, qui lui n'a pas fait des milliers de kilomètres. En effet, l'Allier a des talents, et l'Yzeurien le prouve tous les jours à Lurcy Lévis. Johan Fresse l'a rencontré...