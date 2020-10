Talleyrand de Jean-Louis von Hauck médiation et Pensée Sauvage.

Livres ce soir à travers une biographie de Talleyrand signée Jean-Louis von Hauck, "Talleyrand et la duchesse de Dino, une alliance éclatante et volutptueuse", la découverte d'une nouvelle librairie à Metz depuis fin septembre, "La Pensée Sauvage" , 23 avenue de Nancy. Nous ferons aussi le tour des sorties cinéma et tout de suite nous parlerons médiation avec Nicole Faessel à l'occasion d'une table ronde organisée vendredi 14 octobre dans le cadre de la semaine internationale de la médiation.