Tango : un recrutement bouclé mais un horizon flou

On connaît le visage qu'arborera le Tango pour l'exercie 2020-2021. Si Jade Hamaoui, Ana Dabović, Alexia Dubié et Ana Maria Filip quittent le club, trois nouvelles joueuses vont poser leurs valises à Bourges : Alix Duchet (Lattes Montpellier), Magali Mendy (Gérone) et Laëtitia Guapo (Charnay).

Des nouvelles venues dont les qualités semblent plaire au coach berruyer, Olivier Lafargue : "Alix Duchet est quelqu'un qui a un QI Basket très élevé. Magali Mendy, elle, va très vite... Je ne sais pas si les gens se rendent compte ! Elle va perforer et nous amener beaucoup de percussions en drive, c'est quelque chose qui nous manquait". Et pour Laëtita Guapo, internationale française de basket 3x3 et numéro 1 mondiale de la discipline ? "C'est quelqu'un qui est en activité tout le temps, qui amène tout le temps quelque chose sur un terrain, et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous".

Avec une base solide et ses trois renforts, le coach berruyer est satisfait de l'effectif à sa disposition, et se montre d'ailleurs plutôt confiant pour la saison à venir : "On a des assurances, avec Elin Eldebrink, Sarah Michel et Marissa Coleman qui ont fait une grosse saison cette année, et qui connaissent déjà la manière de jouer. Les trois recrues, on espère qu'elles vont nous amener de la fraîcheur, de la vitesse. On attend vraiment de très belles choses par rapport à cet effectif".



Laëtitia Guapo arrive à Bourges avec des ambitions © 2020 Tango Bourges Basket

Un défi pour Laëtita Guapo

L'ailière de 24 ans arrive du club de Charnay où elle faisait partie des cadres. Un vrai défi pour l'auvergnate, qui va devoir s'habituer à ce changement de dimension et se battre pour son temps de jeu : "C'est sûr [...] je vais passer dans un tout autre rôle à Bourges, mais c'est le jeu aussi", répond la nouvelle ailière du Bourges Basket, "Ça va m'aider à sortir de ma zone de confort et dépasser mes limites, c'est tout ce que j'aime".

Motivée par ce challenge, Laëtitia Guapo assume ses ambitions : "Ce sont mes nouveaux objectifs d'avoir un rôle dans une équipe de haut du tableau en Ligue féminine et en Euroligue". Une motivation décuplée par la perspective de porter le maillot Tango : "C'est mon rêve de basketteuse ! C'est un club emblématique, avec son histoire et son palmarès... Je suis très heureuse de pouvoir faire partie de l'aventure avec le Tango."

Marissa Coleman (33 ans, 1,85m) a prolongé son contrat d'un an avec le club. Quant à la jeune Pauline Astier (18 ans, 1,76m), entrée au Centre de Formation il y a trois ans, elle va intégrer le groupe professionnel à temps plein.

Un horizon flou

Une aventure dont il est difficile de savoir quand elle pourra commencer, les rendez-vous sportifs étant forcément liés à l'évolution de la crise sanitaire. Si la Ligue féminine a été stoppée le 10 avril dernier par la Fédération, la finale de la Coupe de France entre Bourges et l'ASVEL, initialement prévue le 25 avril, devrait se jouer en début de saison à la place du traditionnel match des champions. Suspendue dès le 12 mars, l'Euroligue 2019-2020, compétition dans laquelle le Bourges Basket est toujours en course, pourrait se clôturer lors d'un Final Eight en septembre ou octobre prochain.

Dans ce contexte particulier, difficile pour Olivier Lafargue d'avoir l'esprit tourné vers ces échéances: "Tant qu'on n'aura pas de dates, ou d'assurances que les choses vont se faire, il est compliqué de se projeter et de pouvoir travailler", souffle le coach, incertain. "Lorsqu'on aura la date certaine de reprise [...] alors derrière on pourra se projeter, planifier le travail que l'on doit faire avec les filles. On a tous fait notre deuil de cette saison, et on va se projeter sur la prochaine quand on aura toutes ces informations."

Il va falloir s'armer de patience avant de voir ce Bourges Basket cuvée 2020-2021 fouler le parquet du Prado.

Les interviews complètes d'Olivier Lafargue et Laëtitia Guapo à retrouver ici.