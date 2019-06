La Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre organise avec ses partenaires une nouvelle session de l'action "Taps'1Job", le 6 juin à Saint-Saulge et le 13 juin à Nevers : mettre en relation des personnes en recherche d'opportunités professionnelles avec des entreprises et acteurs économiques du territoire pour échanger en direct conseils et cartes de visite, étoffer leur réseau.

L'inscription est obligatoire et le nombre de place limité. 06/78/49/06/93 - www.nievreemploi.fr