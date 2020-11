Tareq Oubrou, imam de Bordeaux, le vivre ensemble est encore possible

Alors qu’hier tous les enseignants et élèves de France respectaient une minute de silence en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Tareq Oubrou le grand Imam de Bordeaux prône encore le vivre ensemble, notamment entre chrétiens et musulmans.

Avant l’attentat de Nice jeudi, Tareq Oubrou disait être outré par l’attaque du professeur Paty et fatigué de voir sa religion impliquée dans des crimes.