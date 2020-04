TBM : le transport à la demande gratuit pour les soignants

Le service s'adresse à ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou les Ehpad.

«On s’adapte à la minute près aux horaires des soignants », a expliqué le délégué aux transports Christophe Duprat…

"Des gestes barrières sont appliqués également dans les véhicules".

Jeudi 2 avril, 65 soignants ont été véhiculés matin et soir par des chauffeurs qui se sont tous portés volontaires pour assurer ce service adapté aux horaires des soignants. Ce sont les véhicules Mobibus, habituellement réservés aux personnes handicapées, qui sont utilisés pour ce service

Bordeaux Métropole a par ailleurs mis en place la gratuité des transports TBM pour tous les personnels soignants des établissements publics et privés de santé, les EHPAD, les établissements socio et médico-sociaux, médecins et infirmières libéraux….